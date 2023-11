Black Friday en PlayStation: Ofertas de locura en la PlayStation Store de hasta un 70% de descuento.

Exclusivos de PlayStation en oferta

Los juegos exclusivos de PlayStation no se quedan atrás.

El The Last Of Us Part 1 y GOW Ragnarok puedes conseguirlos por $39,89 ahorrando un 43% de descuento.

Los juegos de Marvel’s Spider-Man y Marvel’s Spider-Man Miles Morales por $19,99 con un 50% de descuento.

Horizon Forbidden West a tan solo $29,99 y BloodBorne por $9,99.