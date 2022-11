Black Friday 2022: cuándo abrirán las tiendas, horarios y ofertas

Tener claras las horas de atención le permitirán ahorrar tiempo y esfuerzo, así por ejemplo, si olvidó comprar algo para la cena de Acción de Gracias es mejor que no vaya a Costco, pues estarán cerrados durante esta festividad, aunque si es algo que puede esperar entonces podrá visitarles al día siguiente desde las 9 AM (hora local) cuando volverán a abrir sus puertas.

Otras tiendas y sus horarios

Barnes & Noble abrirá a las 8 AM. Bath & Body Works también abrirá el Viernes Negro, pero el horario depende de la ubicación. Best Buy abrirá a las 5 AM. Dick’s Sporting Goods abrirá a las 6 AM y JCPenney estará de nuevo abierto a las 5 AM el Black Friday.

Por su parte, Kohl’s abrirá a las 5 AM, Marshalls a las 6 AM y tiendas como Michaels y PetSmart abrirán el Viernes Negro a las 7 de la mañana, reportó Business Insider. Conocer los horarios es importante si desea movilizarse hasta alguna de estas tiendas, pero recuerde que todavía puede hacer sus compras en línea.