Bis La Medium predice el próximo embarazo de Francisca en Despierta América

Francisca, sorprendida por la predicción, no descarta la posibilidad de un tercer embarazo en el futuro cercano.

Francisca, madre de dos varones, no ha descartado la idea de tener otro bebé y confiesa que le gustaría que fuera una niña.

La predicción de Bis La Medium ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes no han tardado en reaccionar.

Los seguidores celebran y reaccionan a la predicción de Bis La Medium

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, celebrando la posible llegada de un nuevo bebé.

«Wow, ¡qué bien por Francisca! Yo quisiera que me prediga mi futuro…», escribió una seguidora entusiasta.

«Otra seguidora comentó: «Como dice una amiga, lo que mi Dios no quiere, lo santo no pueden. Si Dios le dio sus dos varones, ahí están bellos. Y si decide darle una niña, perfecto; si no, será otro varón».

«La maternidad le ha venido al máximo a Francisca, ¡está muy hermosa!», comentó otro fan.