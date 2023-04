Bionce Cortez cayó carro: HAY UN VIDEO

“Al final, no sé, se acobardó, se arrepintió y la fue a dejar al sitio dónde la localizaron. En la clínica no encontró alguien que lo apoyara. Sí se bajó, pero no halló nadie en la clínica, no había nadie, la vuelve cargar y la sube”, dijo. El alcalde habló de la existencia de un video, con el cual la Fiscalía de Justicia identificó al conductor.

Bionce Amaya, residente de Texas, Estados Unidos, viajó a Nuevo León para pasar las vacaciones de Semana Santa con unos amigos. “Sus amistades me dicen que la dejaron en una calle oscura a la entrada de China, Nuevo León, México y que no recuerdan muy bien qué ropa tenía puesta”, dijo la hermana de Bionce Amaya. Archivado como: Bionce Cortez cayó carro