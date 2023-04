Información de las autoridades indica que la joven estaba desaparecida dese el 6 de abril, sin embargo, hasta el 12 de abril se dio a conocer que no la encontraban hasta que el 14 de ese mes su cadáver fue encontrado en un inmueble ubicado en la comunidad El Verde en el municipio de General.

Bionce Cortez Martín ayúdame: EL ESCALOFRIANTE AUDIO

En el audio se escucha la siguiente conversación: “Por la troca negro, y en ese momento nosotros ya nos íbamos a bajar por la puerta de atrás y en eso, pues yo estaba en un momento a que él le pisa la troca, yo voy con la puerta abierta y no la pude cerrar porque iban demasiado recio, la verdad, y estaba dando vueltas, en eso tu hermana pues saltó y pues se dio cuenta Martín y se frenó en una esquina”.

Y continuó: "En ese momento yo todavía traiba la puerta abierta, en eso yo me bajo en las crubrederas y me voy con Adriana. Nos fuimos, corrimos como tres cuadras derecho y nos metimos a una casa verde que hay en una esquina allí Allí nos ayudó la señora, en eso le marcamos al 'Negro' que pasara por nosotros y ya de allí Martín se regresó, se fue con la muchacha y ya no supe ni pa' dónde se la llevó, la verdad".