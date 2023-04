Bionce Amaya Cortéz desapareció visitando a su familia en México

Un corazón fue el último mensaje que recibió, a la 1.00 de la mañana del 6 de abril, su madre. “Yo le contesté a las dos de la mañana y ese mensaje ya no le entró a su teléfono”, precisa, a los medios locales, Flor Cortéz. A las 48 horas de no tener noticias de Bionce, la familia activó su búsqueda.

“Es todo un misterio, cada uno de los amigos tiene una versión diferente”

“Es todo un misterio, cada uno de los amigos tiene una versión diferente, uno de ellos no quiere hablar, otro dice que no la vio. No entiendo por qué dicen que no la vieron si hay muchas evidencias de que estuvieron juntos”, repite una y otra vez su madre y su hermana en medios de comunicación y redes sociales.

Cortéz solicitó, el pasado jueves, apoyo del FBI. Aún no se tienen detalles de cómo se manejará la investigación.

Por ahora su fotografía se hace viral y junto su imagen los números 81-2020-4411, 81-1990-3873 y 81-2033-2656. Quién tenga información de su paradero informe. Su familia la extraña. Bionce Amaya desapareció México.