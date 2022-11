En esta ocasión, una panadería mexicana producirá más pan en el sur de Georgia y anunció que una panadería más grande se combinará con una más pequeña que ya está construyendo, informó la agencia The Associated Press. Grupo Bimbo, se encargará de poder hacer realidad su expansión y logrando una producción en el mercado estadounidense.

La empresa mexicana no dudó en apostar su capital en Georgia y traer nuevas oportunidades a los trabajadores. En el anuncio que dieron a conocer, declararon sus intensiones de construir una panadería más grande de la que se tenía contemplado en primer momento y también, continuar con los planes de la panadería más pequeña.

Bimbo construirá panificadora Georgia: ¿Un proyecto en pie desde el 2021?

La compañía anunció originalmente una panadería de $25 millones de dólares, proyectada para contratar a 76 trabajadores en 2021. Esa panadería está en construcción y comenzará a operar en diciembre, dijo Andrea Schruijer, directora ejecutiva de la Autoridad de Desarrollo del Condado de Valdosta-Lowndes, indicó AP.

El proyecto anunciado el viernes comenzará a funcionar en diciembre en el mismo parque industrial y se espera que abra en diciembre de 2025. La primera panadería hará bollos de sándwich para restaurantes en todo el sureste. No está claro qué hará la panadería anunciada el viernes, declaró The Associated Press. Archivado como: Bimbo construirá panificadora Georgia