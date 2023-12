Billie Eilish confirma: «Me gustan los chicos y las chicas»

Billie Eilish confirma atracción por mujeres

Respuesta irónica hacia la revista Variety

Pérdida de seguidores en redes sociales tras revelación

El pasado sábado 2 de diciembre, la cantante estadounidense Billie Eilish confirmó los rumores sobre su sexualidad.

Fue en un evento de la revista Variety que la joven artista ‘salió del clóset’ al afirmar que se sentía atraída por las mujeres.

«No sabía (que estaba ‘saliendo del clóset’), pero pensé: ‘¿No era obvio?’. No me di cuenta que la gente no lo sabía», expresó.

Sin embargo, semanas antes ya había dado señales en una entrevista al revelar que se sentía intimidada por la belleza y presencia femenina.

«Creo que son preciosas»: Billie Eilish

Con el buen humor que la caracteriza, Billie Eilish dijo en este evento de Variety que todavía le daban miedo las mujeres.

«(Pero) creo que son preciosas… ¡Ah, supongo que salí del clóset hoy! La verdad, no creo mucho en esas cosas», confesó la artista.

Además, se hizo la pregunta de por qué (los seres humanos) no podemos simplemente existir: «Simplemente, nunca lo había mencionado».

Para finalizar, dijo que esto era emocionante para ella porque suponía que la gente no lo sabía: «¡Que lo sepan las chicas!», reveló a manera de broma.