¿Lesbiana? Billie Eilish reconoce que le gustan las mujeres

El reto de Billie Eilish

Ya casi para finalizar con esta entrevista, Billie Eilish dijo que tiene que convencerse a sí misma que es una chica bonita… y vaya que lo es.

«Me identifico como ‘ella’ y cosas así, pero nunca me he sentido realmente una chica», comentó la intérprete de What was I made for.

Precisamente esta canción, que formó parte de la banda sonora de la cinta Barbie, provocó todo tipo de reacciones entre sus fans.

Compartió que ha sido muy conmovedor y que siente que ha ayudado a unir a la gente: «No esperaba que mujeres de todo el mundo se sintieran conectadas».