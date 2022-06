Bill Cosby fue declarado culpable de abusar de una menor en la mansión Playboy en 1975

El jurado le otorgó a la víctima, quien tiene ahora 64 años de edad, 500,000 dólares

“Ser desgarrada, arrojada sobre el autobús y vuelta a arrollar. Para mí es una gran victoria”, dijo la víctima

El jurado en el juicio civil contra Bill Cosby concluyó el martes 21 de junio que el comediante y actor abusó sexualmente de una adolescente de 16 años en la mansión de Playboy en 1975. El jurado del condado de Los Angeles deliberó y entregó el veredicto a favor de Judy Huth, quien tiene ahora 64 años, otorgándole 500,000 dólares.

“Ha sido una tortura”, dijo Huth sobre la batalla legal iniciada en 2014. “Ser desgarrada, arrojada sobre el autobús y vuelta a arrollar. Para mí es una gran victoria”, aseguró. El jurado concluyó que Cosby causó intencionalmente un contacto sexual perjudicial a Huth, que él creía razonablemente que ella tenía menos de 18 años, y que su conducta fue impulsada por un interés sexual anormal por una menor de edad.

Bill Cosby es declarado culpable de abusar de menor

La decisión del jurado es una importante derrota legal para el artista de 84 años que alguna vez fue apodado “El papá de Estados Unidos”. Llega casi un año después de que su sentencia penal en Pennsylvania por abuso sexual fuera revocada y él fuera liberado de prisión. La demanda de Huth era una de las últimas que quedaban pendientes contra Cosby después de que su aseguradora llegó, contra la voluntad de Cosby, a múltiples acuerdos legales con otras supuestas víctimas.

Cosby no asistió al juicio ni testificó en persona, pero videos cortos de una declaración que rindió en 2015 fueron presentados al jurado, en los cuales negaba haber tenido contacto sexual con Huth. Cosby sigue negando las acusaciones a través de su abogado y publicista, reseñó The Associated Press.