Bill Clinton respalda a Andrew Cuomo para alcaldía de Nueva York.

A menos de una semana de las primarias demócratas, el expresidente Bill Clinton ha anunciado su respaldo público a Andrew Cuomo, quien busca regresar a la vida política como candidato a alcalde de Nueva York.

El gesto del exmandatario añade un impulso crucial a la campaña del exgobernador, en un momento clave del proceso electoral.

Clinton, de 78 años, conoce a Cuomo desde hace décadas. Durante su presidencia, nombró al neoyorquino como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, y según dijo en un mensaje grabado difundido por la campaña, Cuomo “nunca le decepcionó”.

El expresidente destacó que el candidato demócrata “es un luchador que sabe cómo hacer que el Gobierno funcione” y lo presentó como un defensor confiable de los derechos ciudadanos.

