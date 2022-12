¡Simplememente espectacular!

Compartimos los 5 bikinis de Chiquis Rivera en 2022

La hija de Jenni Rivera ha dejado a todos con ‘el ojo cuadrado’ en las últimas semanas

Los 5 bikinis de Chiquis Rivera en 2022. “Quien tuviera la dicha de ser el agua”. Parece que lo peor ha pasado. Después de los sinsabores de su fallido matrimonio con el también cantante Lorenzo Méndez y del décimo aniversario luctuoso de su famosa madre, Jenni Rivera, Chiquis luce radiante y no duda en compartir su felicidad con sus fans en redes sociales.

Este cambio, seguramente, tiene qué ver con su relación con el reconocido fotógrafo Emilio Sánchez, con el cual recientemente disfrutó unas merecidas vacaciones en Filipinas, donde conoció a su suegra. A muchos ha llamado la atención que, ahora sí, la intérprete de temas como Abeja reina presume un cuerpo de escándalo. Aquí te mostramos algunas candentes fotografías que ella mismo subió a su cuenta oficial de Instagram durante este año

Sin nada a la imaginación

Apenas unos días después del 14 de febrero de este año, Chiquis no tuvo ’empacho’ alguno en dejarse ver desde la alberca sin nada encima, aunque, eso sí, cuidó que no fuera censurada en esta red social. La cantante esboza la mejor de sus sonrisas mientras sus mascotas dan la impresión que la están observando. Las reacciones no se hicieron esperar. ¿Y su bikini?

“Quien tuviera la dicha de ser el agua”, “Así estuviera yo también si fuera en lugar de los perros”, “Eres una ching…na”, “Quitate esa mano, mi amor”, “Solo sé que eres guapa”, “Hermosota”, “Te amo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en esta publicación, que hasta el día de hoy está a punto de llegar a los 250 mil likes (Archivado como: Los 5 bikinis de Chiquis Rivera en 2022).