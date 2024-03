Biden y Trump podrían conseguir nominaciones en elecciones primarias de Georgia

Georgia lidera las primarias de cuatro estados que se celebran este martes 12 de marzo en Georgia, apuntó ‘The Associated Press’.

Con una fuerte actuación el martes, Trump puede barrer todos los delegados en Georgia, Mississippi y Washington, afirmó ‘The Associated Press’.

Impacto duradero en la historia de EEUU

Además, Hawái asigna delegados de manera proporcional, por lo que otros candidatos podrían ganar algunos, incluso con una pequeña parte del voto.

Sin estar seguro de alcanzar el objetivo, la campaña de Trump no ha planeado una gran fiesta de victoria como lo hizo la semana pasada, apuntó ‘The Associated Press‘.

Misma que se realizó cuando cientos se congregaron en su club Mar-a-Lago para una celebración del Supermartes con bebidas y pasapalos.

Las decisiones tomadas en las urnas tendrán un impacto duradero en el curso de la historia de Estados Unidos y su papel en el mundo, afirma ‘The Washington Post‘.