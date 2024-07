Biden rompe el silencio a días de renunciar a la reelección

El presidente Joe Biden ha roto el silencio tras su reciente anuncio de renunciar a la reelección.

Con la vicepresidenta Kamala Harris avanzando como la nueva abanderada demócrata, Biden se prepara para defender su legado.

Este movimiento llega en un momento crítico, ya que los logros de su mandato, están en juego frente a la posible victoria del republicano Donald Trump.

Biden se dirigió a la nación en un discurso crucial desde la Oficina Oval.

Join me as I deliver an address from the Oval Office. https://t.co/MPTTLv6nyn

— President Biden (@POTUS) July 24, 2024