Biden arremete contra Trump: “¿Qué presidente habla así?”

En su primera entrevista desde que dejó la Casa Blanca, el expresidente Joe Biden criticó duramente a Donald Trump por su postura frente a Ucrania, su retórica internacional y sus intentos de presión hacia aliados clave.

La conversación, transmitida por el programa Today de la BBC, mostró a un Biden firme frente al enfoque de la nueva administración, que considera un peligro para la estabilidad global.

Biden concedió la entrevista desde Delaware en medio del 80 aniversario del Día de la Victoria, conmemorando el fin de la Segunda Guerra Mundial.

A lo largo de la charla, acusó a Trump de presionar a Ucrania para ceder territorio a Rusia, calificando esa estrategia de “apaciguamiento moderno” y comparándola con la política fallida de Neville Chamberlain hacia Hitler en los años 30.

«What the hell’s going on here? What president ever talks like that?»

President Biden tells @BBCNickRobinson in an exclusive interview with #R4Today that President Trump’s foreign policy is ‘not who we are’ as a country.

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) May 7, 2025