Biden Responde a la Controversia del Chiste sobre Puerto Rico.

En un contexto marcado por tensiones políticas y culturales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha salido en defensa de Puerto Rico tras los despectivos comentarios realizados por un humorista durante un mitin del ex presidente Donald Trump en Nueva York.

En un llamado con periodistas organizado por la ONG Voto Latino, Biden no solo criticó la retórica utilizada en el evento, sino que también lanzó un fuerte ataque a los seguidores de Trump, afirmando que «la única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores».

La controversia comenzó cuando el humorista Tony Hinchcliffe, en un mitin del candidato republicano, calificó a Puerto Rico como una «isla flotante de basura».

Este tipo de comentarios han sido considerados despectivos y ofensivos, especialmente en un país donde la población latina ha enfrentado estigmatización y discriminación.

Biden tonight in condemning the joke about Puerto Rico.

“The only garbage I see floating out there is his [supporters/supporter’s]–his demonization of Latinos is unconscionable, and it’s un-American.”

The WH says Biden was talking about the comedian—“supporter’s”

— Alex Thompson (@AlexThomp) October 30, 2024