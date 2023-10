Biden lanza mensaje tras estallido de la guerra de Israel

Miles de millones de dólares en ayuda

«Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero comparten algo en común: ambos desean aniquilar por completo a democracias vecinas», subrayó.

Por eso, Biden anunció que el viernes pedirá formalmente al Congreso que apruebe miles de millones de dólares en ayuda militar, según Efe.

«Es una inversión inteligente que pagará dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones», aseveró.

El presidente no especificó la cantidad que solicitará al Congreso, pero se espera que la propuesta supere los 105.000 millones de dólares, según el The New York Times.