Joe Biden habla por teléfono con Trump tras tiroteo en Pensilvania

Joe Biden habla por teléfono con Trump tras ataque

La Casa Blanca confirmó este hecho

Trump resultó herido tras tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, telefoneó esta noche a su rival presidencial republicano Donald Trump, reveló la agencia EFE.

Después de que este fuera tiroteado y herido en una oreja en lo que las autoridades consideran un intento de asesinato, informó la Casa Blanca.

No se proporcionaron más detalles sobre la llamada, informó la agencia The Associated Press.

Hasta el momento, se conoce que Biden convocará una reunión informativa con funcionarios de seguridad nacional y de aplicación de la ley en la Casa Blanca el domingo por la mañana.