Biden envía 1.000 soldados a zonas devastadas por Helene.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, visitó hoy por segundo día consecutivo las zonas arrasadas por el huracán Helene, que ha dejado un saldo trágico de más de 200 muertes y extensos daños materiales.

En respuesta a la catástrofe, Biden ha ordenado el despliegue de 1.000 soldados en activo para apoyar las labores de recuperación. Así informa el medio EFE.

Tras realizar una gira por las Carolinas el miércoles, el mandatario llegó a Florida, donde su primera parada fue en Tallahassee, la capital del estado.

Posteriormente, Biden sobrevolará las áreas afectadas, particularmente en las cercanías de Perry, donde Helene tocó tierra con fuerza devastadora.

BREAKING: President Biden takes decisive action and orders the Pentagon to send up to 1,000 active-duty troops to the areas ravaged by Hurricane Helene.

This is real leadership…

The soldiers will assist in distributing food, water, and essential supplies to people in need.… pic.twitter.com/YllQiR9PP0

— Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) October 2, 2024