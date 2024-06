Biden enfrenta la primera demanda por nuevas restricciones al asilo en la frontera con México

Biden enfrenta demanda por restricciones de asilo.

Suspensión de solicitudes de asilo.

Restricciones desatan amplio debate.

Una coalición de grupos defensores de los inmigrantes ha demandado al gobierno del presidente Joe Biden.

Que prácticamente suspende las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos.

La medida, que ha generado un amplio debate, es vista por muchos como un retroceso en los derechos de los migrantes.

Asimismo, es tomado como un reflejo de las políticas de la administración de Donald Trump.

Defensores de Inmigrantes demandan a Biden

La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Otros organismos en nombre de los grupos activistas como Las Americas Immigrant Advocacy Center y el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES) también participaron.

Esta acción legal marca la primera ocasión en que se pone a prueba la legalidad de las amplias restricciones de Biden en la frontera sur.

Implementadas tras meses de deliberaciones internas en la Casa Blanca, según lo detalló la agencia de ‘The Associated Press’.