Putin tomó drástica decisión horas antes

Así reaccionó el mandatario de EEUU

“La gente libre se niega a vivir en un mundo de desesperanza y oscuridad”, dijo el presidente

Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia aumentaron horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, suspendió la participación de Moscú en el último pacto de control de armas nucleares que le quedaba con Estados Unidos, de acuerdo con The Associated Press.

El polémico viaje de Biden a la ‘zona de guerra’ cobró más importancia este martes, luego de que el mandatario pronunciara un fuerte discurso en el que no ‘tuvo miedo’ de mencionar en múltiples ocasiones el nombre de su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Putin ‘explotó’ y elevó el temor en ‘todo el mundo’

Horas, antes, en su largo discurso sobre el estado de la nación, Putin calificó a su país, y a Ucrania, como víctimas de un doble juego de Occidente y aseguró que era Rusia, y no Ucrania, la que luchaba por su propia existencia, de acuerdo con The Associated Press.

“No estamos luchando contra el pueblo ucraniano”, afirmó Putin en un discurso pronunciado días antes del primer aniversario de la guerra, que se cumple el viernes. “El pueblo ucraniano se ha convertido en rehén del régimen de Kiev y de sus amos occidentales, que de hecho han ocupado el país”.