El presidente Joe Biden y su familia celebraron un servicio conmemorativo privado el domingo para conmemorar el 50 aniversario del accidente automovilístico que mató a su primera esposa y a su pequeña hija, informó la agencia The Associated Press. En las imágenes que se dieron a conocer, muestran al mandatario estadounidense y su familia luciendo trajes en tonos obscuros.

De acuerdo con la información que se brindó en aquel momento, Joe Biden se encontraba iniciando su carrera en la política cuando le informaron que su esposa e hija, habían tenido un fatal accidente automovilístico. Pero, eso no era todo, sus dos hijos mayores viajaban en el auto y resultaron con fuertes heridas.

¿Cómo ocurrió el trágico desenlace?

Biden, que acababa de ser elegido para el Senado en noviembre de 1972, no estaba en el automóvil cuando su esposa, Neilia, de 30 años, y su hija Naomi, de 13 meses, fueron embestidas por un camión con remolque el 18 de diciembre de ese año cuando salieron a comprar un árbol de Navidad, detalló The Associated Press.

De acuerdo con The Associated Press, los dos hijos de la pareja, Beau y Hunter, que en ese momento estaban a punto de cumplir 4 y 3 años, también estaban en el automóvil y resultaron gravemente heridos. La tragedia, que ocurrió el 18 de diciembre, fue un hecho que marcó al presidente Biden, quien sigue recordando la memoria de sus familiares con absoluto cariño y respeto.