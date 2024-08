Biden Apoya a Walz como Vicepresidente de Harris.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha expresado su apoyo a la decisión de la vicepresidenta Kamala Harris de elegir al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su candidato a vicepresidente.

Biden calificó esta elección como «una gran decisión».

Biden, quien recientemente renunció a la reelección debido a preocupaciones sobre su edad y sus posibles efectos en las elecciones, afirmó que la fórmula Harris-Walz.

«será una poderosa voz para la gente trabajadora y para la gran clase media de Estados Unidos».

The first major decision a party nominee makes is their choice for Vice President. And Kamala Harris has made a great decision in choosing Governor Tim Walz to be her running mate.

I’ve known Tim Walz for nearly two decades, first during his time in Congress and as Governor. A…

— Joe Biden (@JoeBiden) August 6, 2024