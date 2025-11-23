Más de 70.000 bicicletas retiradas por riesgo de fallo en frenos

Bicicletas retiradas por frenos

Trek alerta a usuarios

Modelos involucrados en retiro

Segun informa the healthy, La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor informó que casi 70.000 bicicletas vendidas en Estados Unidos y Canadá presentan un defecto crítico en los frenos.

El fallo está relacionado con los frenos de contrapedal, que podrían no estar lubricados adecuadamente y desgastarse de forma acelerada durante su uso.

Este desgaste irregular puede provocar daños internos que impidan detener la bicicleta correctamente, aumentando el riesgo de pérdida de control.

Ante este escenario, Trek pidió a los usuarios dejar de usar las bicicletas afectadas hasta reemplazar el freno defectuoso por uno nuevo.

Trek detalla los modelos afectados

La empresa confirmó que varios modelos Precaliber y Electra están incluidos en el retiro anunciado el 13 de noviembre por las autoridades.

Estos modelos fueron vendidos en tiendas REI y distribuidores independientes, lo que amplía el alcance del aviso a miles de ciclistas.

La lista incluye bicicletas fabricadas entre 2024 y 2026, además de ruedas de repuesto utilizadas en servicios de mantenimiento.

La presencia de varios años de fabricación muestra que el problema podría haberse mantenido sin detectarse durante largo tiempo.