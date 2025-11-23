Más de 70.000 bicicletas retiradas por riesgo de fallo en frenos
Publicado el 11/23/2025 a las 13:41
- Bicicletas retiradas por frenos
- Trek alerta a usuarios
- Modelos involucrados en retiro
Segun informa the healthy, La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor informó que casi 70.000 bicicletas vendidas en Estados Unidos y Canadá presentan un defecto crítico en los frenos.
El fallo está relacionado con los frenos de contrapedal, que podrían no estar lubricados adecuadamente y desgastarse de forma acelerada durante su uso.
Este desgaste irregular puede provocar daños internos que impidan detener la bicicleta correctamente, aumentando el riesgo de pérdida de control.
Ante este escenario, Trek pidió a los usuarios dejar de usar las bicicletas afectadas hasta reemplazar el freno defectuoso por uno nuevo.
Trek detalla los modelos afectados
La empresa confirmó que varios modelos Precaliber y Electra están incluidos en el retiro anunciado el 13 de noviembre por las autoridades.
Estos modelos fueron vendidos en tiendas REI y distribuidores independientes, lo que amplía el alcance del aviso a miles de ciclistas.
La lista incluye bicicletas fabricadas entre 2024 y 2026, además de ruedas de repuesto utilizadas en servicios de mantenimiento.
La presencia de varios años de fabricación muestra que el problema podría haberse mantenido sin detectarse durante largo tiempo.
Bicicletas retiradas por frenos reciben reemplazos gratuitos
Trek indicó que proporcionará sin costo alguno un freno de repuesto para todos los modelos incluidos en el retiro de seguridad.
La compañía también ofrece un crédito de 20 dólares en tienda como compensación por las molestias ocasionadas a los propietarios.
Los usuarios deberán programar una cita con un distribuidor autorizado para realizar el cambio de freno de manera segura.
La empresa aseguró que esta medida busca prevenir accidentes y reforzar su compromiso con la seguridad del consumidor.
Usuarios deben verificar número de serie
Trek habilitó una herramienta en su sitio web para que los dueños confirmen si su bicicleta está afectada utilizando el número de serie.
Este número se encuentra en el pedalier, cerca del juego de bielas, y siempre comienza con las letras WTU en los modelos Trek.
Si el usuario no puede ubicarlo o identificar si está afectada, la compañía recomienda contactar directamente con un distribuidor cercano.
La verificación inmediata es clave para evitar riesgos y garantizar que las bicicletas retiradas por frenos sean atendidas cuanto antes.