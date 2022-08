A través de un video de Instagram, se puede ver cómo la actriz y cantante disfruta de realizar ballet y movimientos de danza, lo que sin duda impactó a sus seguidores quienes le aplaudieron su enfoque para a sus 50 años no dejarse vencer por la pereza y decidir mantenerse en forma, sirviendo de ejemplo a miles de mujeres.

El tonificado cuerpo de la esposa de Eduardo Capetillo cautiva hasta a sus hijas

Y es que Biby Gaytán logró que hasta sus hijas le comentaran el duro esfuerzo que estaba poniendo para mantener las poses de ballet de manera natural y con toda la elegancia y fuerza necesarias, pues hasta de puntas se para y estira sus piernas y brazos de manera espectacular que miles le aplaudieron:

“Yo atrás quedé así”, le escribió su hija Ana Paula haciendo burla que no es ni lo mínimo de buena que su famosa mamá; Them legs!!! Esoooo”, escribió Alejandra Capetillo quien actualmente está viviendo en España separada de Biby Gaytán y su padre Eduardo Capetillo, pero eso no fue todo, pues más personas le reconocieron su entrega y dedicación.