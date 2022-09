La lista de best sellers de The New York Times contiene títulos autobiográficos, novelas y ensayos ¡Conócelos!

Conoce las historias de ficción y realidad que se han ganado el corazón del público

Conoce por qué estos libros se encuentran en la lista de los más vendidos ¿Cuáles son los best sellers del momento? De acuerdo con el periódico The New York Times, los libros mejor vendidos del momento incluyen títulos de ficción, realidad, ensayo, autobiografías e historia en sus versiones de pasta dura, pasta suave y digital. A continuación, te presentamos los best sellers que han conquistado los primeros lugares de popularidad por varias semanas, colocándose como los éxitos más grandes de la recta final del año ¡Conoce cuáles son los best sellers de agosto! 10. Where the Crawdads Sing Si te gustan las historias de ficción basadas en relatos de suspenso y misterio, este es el libro que querrás añadir a tu biblioteca; se trata de Where the Crawdads Sing, una novela de suspenso escrita por la aclamada autora Delia Owens, que lleva ya más de 170 semanas en la lista de best sellers del NYT. La historia narra la historia de una mujer joven que habita en un pueblo pequeño de Carolina del Norte. Ambientada en 1969, la novela explica cómo la protagonista se convierte de la noche en la mañana en la principal sospechosa de un violento asesinato.

9. It Ends With Us Después de 59 semanas en el top de best sellers del New York Times, Collen Hover se continúa posicionando como una de las autoras más exitosas de la última década, gracias a su exitosa novela de ficción It Ends With Us. En ella, la autora describe a detalle la historia de una mujer que se ve envuelta en una relación abusiva que la lleva a cuestionarse su propia historia y a tomar una decisión radical con la que intentará ponerle fin a los patrones familiares que han afectado su salud física y mental.

8. Verity es un libro con un puesto bien ocupado A Colleen Hover no le bastó con tener una novela best seller, ya que esta autora cuenta con tres títulos en la lista de los libros más vendidos del NYT. En Verity, Hover narra la historia de Lowen Ashleigh, una mujer que está a punto de descubrir un gran misterio. Lowen Ashleigh es un personaje que es contratado por el esposo de una escritora que ha sufrido una grave lesión, quien necesita terminar una serie de libros, pero, en el camino, la protagonista se enfrentará a un descubrimiento que la pondrá en una situación complicada.

7. Ugly Love no puede faltar en esta lista del arte del libro La tercera novela de Collen Hover que se encuentra en la lista de best sellers del New York Times es Ugly Love, una historia que habla acerca de las dificultades que llevan los dos personajes principales, Tate y Miles, para entablar una relación romántica. El personaje de Tate Collins conoce a Miles Archer, un piloto comercial con el que inicia un romance sin ataduras ni compromisos; sin embargo, en el camino se dan cuenta de que ese arreglo resulta un tanto complicado ¿podrán encontrar una solución?

6. The Seven Husbands of Evelyn Hugo En la lista de los best sellers del NYT se encuentra The Seven Husbands of Evelyn Hugo, una novela de ficción histórica basada en una antigua estrella de Hollywood llamada Evelyn Hugo, quien a los 79 años concede una última entrevista a una incipiente periodista que intenta abrirse camino en el mundo editorial. Ha sido tanto el éxito de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que próximamente la historia será llevada a la plataforma de streaming Netflix, después de que se canceló el intento por filmar una serie basada en la novela de Taylor Jenkins Reid.

5. Finding Me La vida de la ganadora del Oscar Viola Davis no ha sido nada fácil, lo cual queda plasmado en esta emotiva autobiografía, donde la actriz cuenta a detalle ciertos aspectos de su infancia y adolescencia que la llevaron a forjar y a buscar mejores oportunidades. Viola Davis no esconde nada en Finding Me, una autobiografía que lleva ya 14 semanas en lo más vendido del mundo editorial y que se espera continúe en ascenso gracias a las lecciones que la autora otorga con respecto a temas como el amor propio y la realización personal y profesional.

4. The Big Lie Este ensayo de Jonathan Lemire se está abriendo paso como uno de los best sellers del New York Times, y es que el periodista y colaborador de MSNBC ha recopilado sus notas para crear este libro donde expone, entre otras cosas, la influencia que Donald Trump ha tenido en el partido republicano. Donald Trump continúa siendo uno de los personajes más notables de la política mundial, y aunque ya no se encuentra en la administración de Estados Unidos, su impacto podría tener repercusiones importantes en las dinámicas de su partido.

3. Wonder Este libro de R.J. Palacio sigue formando parte de la lista de las novelas más vendidas, gracias a una narración en la que se exponen las dificultades por las que atraviesan las personas con discapacidad y la manera en la que sus familias pueden apoyarles. R.J. Palacio cuenta la historia de August ‘Auggie’ Pullman, un niño con una rara condición genética, quien debe adaptarse a las dinámicas de una escuela pública, después de haber sido educado en casa durante varios años.

2. This is Your Mind on Plants no falta como libro destacado Michael Pollan hace un recuento de los mitos más comunes en torno al uso de la herbolaria para tratar ciertas condiciones de salud; de acuerdo con este autor, la mayoría de las concepciones que la gente tiene son meramente arbitrarias y pueden afectar negativamente la perspectiva de los usuarios. Pollan habla acerca del uso del opio, de la cafeína y de la mescalina, sustancias derivadas de las plantas, preguntándose por qué algunas de ellas son socialmente aceptables, mientras que el uso de otras es estigmatizado. Sin duda, un libro que te hará pensar y cuestionar muchas de las creencias actuales con respecto a la herbolaria.

1. Crying in H Mart Con más de 54 semanas en la lista de best sellers del New York Times, Michelle Zauner continúa posicionándose como una de las autoras más leídas del mundo; en su novela Crying in H Mart, Zauner narra la historia de una mujer multicultural que está en busca de su propia identidad. Hija de una madre coreana y de un padre Judío-estadounidense, la protagonista de esta novela explora su gusto por la música y se cuestiona su propia identidad después de que su madre fallece a causa de cáncer, hecho que le provoca un profundo dolor, pero también una necesidad de reescribir su historia.