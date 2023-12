Bernardo Pantaleón fue asesinado y mutilado de manera brutal (FOTOS)

Los muchachos hispanos detenidos son miembros de una pandilla aunque la policía no reveló de manera oficial a qué grupo criminal están adheridos.

Cuando el primer patrullero del PPD llegó a la escena informó que la presencia de los paramédicos no era necesaria. Bernardo Pantaleón ya estaba muerto.

La saña con la que mataron a Bernardo Pantaleón fue tal que los oficiales del PPD no le permitieron a la familia del muchacho que vieran el cadáver.

«Hemos perdido a un ser querido»

Diana Pantaleón, de la familia del chico asesinato, abrió una cuenta en la red social GoFundMe para pedir apoyo económico tras el brutal crimen.

«Hemos perdido a un ser querido… una persona que no sólo estaba llena de amor, sino que era la persona más divertida y cariñosa que jamás hayan conocido» escribió Diana Pantaleón.

«Desafortunadamente, lo lloramos porque lo hemos perdido de la manera más trágica posible. Lo extrañaremos y no merecía sufrir como lo hizo» detalla el mensaje.

«Bernardo Silvestre Pantaleón Genis descansa en el paraíso, te extrañaremos» finaliza la súplica de Diana Pantaleón en la cuenta Help The Family During a Hard Time.