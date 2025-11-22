Bernardo Bosch, hermano de la nueva Miss Universo, celebra su coronación

Hermano de Miss Universo 2025

Familia celebra orgullosa

Triunfo inspira esperanza

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 continúa generando reacciones de orgullo y emoción entre sus seres queridos.

Tras convertirse en la cuarta mexicana en ganar el certamen, su hermano Bernardo Bosch compartió un emotivo mensaje en redes sociales para destacar la determinación y disciplina que llevaron a la modelo hasta la corona.

El joven subrayó que Fátima supo abrirse camino pese a obstáculos, controversias y momentos de tensión dentro del concurso.

Para él, la victoria representa mucho más que un logro personal: es una señal de que la constancia puede transformar vidas.

Un mensaje de orgullo desde Instagram

Bernardo Bosch escribió que su hermana no solo abrió puertas, sino que también transformó el camino para quienes vienen detrás.

Expresó admiración por la fuerza con la que Fátima defendió cada etapa del certamen internacional.

Destacó que detrás del brillo de la corona está una mujer auténtica y valiente que ha inspirado a miles.

“Hoy el mundo te vio coronarte, pero yo he visto desde siempre a la mujer que eres”, compartió en su publicación.