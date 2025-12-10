Cómo saber si calificas para beneficios por discapacidad del SSA si no puedes trabajar

Los beneficios por discapacidad pueden brindar estabilidad económica cuando ya no puedes trabajar.

Conocer los requisitos del SSDI ayuda a anticipar trámites y evitar rechazos.

Tu historial laboral y tu condición médica determinan si puedes recibir un cheque del Seguro Social por incapacidad.

Nadie espera perder su capacidad laboral de un día para otro, pero cuando ocurre, los beneficios por discapacidad del Seguro Social pueden convertirse en un recurso fundamental.

El programa SSDI brinda pagos mensuales a personas que cumplen condiciones médicas estrictas y cuentan con un historial laboral suficiente.

Comprender cómo se determina la elegibilidad permite prepararse y saber si tú o alguien de tu familia podría recibir apoyo en caso de enfrentar una discapacidad permanente.

Qué son los beneficios por discapacidad y quién puede recibirlos

El SSDI es un programa federal que entrega pagos mensuales a personas entre 18 y 64 años que no pueden trabajar debido a una condición médica grave. En julio de 2025, el pago promedio mensual era de $1,580.

Para ser elegible, según la SSA debes:

Haber trabajado en empleos cubiertos por la Seguridad Social.

Tener una condición médica que cumpla la definición estricta de discapacidad del programa.

Estos beneficios por discapacidad no dependen de ingresos actuales, sino del historial laboral y la severidad de la condición médica.