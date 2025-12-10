Cómo saber si calificas para beneficios por discapacidad del SSA si no puedes trabajar
Publicado el 12/10/2025 a las 17:41
- Los beneficios por discapacidad pueden brindar estabilidad económica cuando ya no puedes trabajar.
- Conocer los requisitos del SSDI ayuda a anticipar trámites y evitar rechazos.
- Tu historial laboral y tu condición médica determinan si puedes recibir un cheque del Seguro Social por incapacidad.
Nadie espera perder su capacidad laboral de un día para otro, pero cuando ocurre, los beneficios por discapacidad del Seguro Social pueden convertirse en un recurso fundamental.
El programa SSDI brinda pagos mensuales a personas que cumplen condiciones médicas estrictas y cuentan con un historial laboral suficiente.
Comprender cómo se determina la elegibilidad permite prepararse y saber si tú o alguien de tu familia podría recibir apoyo en caso de enfrentar una discapacidad permanente.
Qué son los beneficios por discapacidad y quién puede recibirlos
El SSDI es un programa federal que entrega pagos mensuales a personas entre 18 y 64 años que no pueden trabajar debido a una condición médica grave. En julio de 2025, el pago promedio mensual era de $1,580.
Para ser elegible, según la SSA debes:
- Haber trabajado en empleos cubiertos por la Seguridad Social.
- Tener una condición médica que cumpla la definición estricta de discapacidad del programa.
Estos beneficios por discapacidad no dependen de ingresos actuales, sino del historial laboral y la severidad de la condición médica.
Cómo se determina tu derecho a un cheque del Seguro Social por incapacidad
La SSA revisa tus créditos laborales para decidir si puedes recibir un cheque del Seguro Social por discapacidad.
Los créditos se obtienen por los ingresos anuales:
- Puedes ganar hasta 4 créditos por año.
- En 2025, un crédito se obtiene por cada $1,810 en salarios o ingresos por cuenta propia.
- Al ganar $7,240, obtienes los 4 créditos del año.
Para la mayoría de los adultos, se requiere cumplir la Regla 20/40:
Tener 40 créditos en total, y 20 obtenidos en los últimos 10 años previos al inicio de la discapacidad.
Los trabajadores jóvenes pueden calificar con menos créditos, dependiendo de la edad.
¿Cómo define la SSA una discapacidad?
La SSA aplica una definición estricta que considera:
- Si tu condición impide hacer cualquier actividad laboral sustancial.
- En caso que ya no puedes realizar el trabajo que hacías antes.
- Si no puedes adaptarte a un nuevo tipo de empleo por tus limitaciones.
- Cuando la condición durará un año o más, o puede causar la muerte.
La administración tiene una lista extensa de condiciones que califican automáticamente. Si tu condición no aparece, la SSA evalúa si es igual de grave.
Qué otros apoyos puedes recibir junto al SSDI
Quienes tienen ingresos y recursos muy limitados podrían calificar para SSI, un programa que ofrece asistencia económica mínima para adultos mayores y personas con discapacidad sin importar su historial laboral.
Impacto para la comunidad latina
Muchos trabajadores latinos desempeñan labores físicamente exigentes, lo que aumenta el riesgo de lesiones o condiciones que pueden limitar su capacidad laboral.
Conocer cómo funcionan los beneficios por discapacidad permite anticiparse, preparar documentación médica y evitar errores comunes en el proceso.
Además, comprender la diferencia entre SSDI y SSI facilita identificar a qué programa se puede aplicar de acuerdo con la situación económica.
Qué sigue
Si crees que podrías calificar, revisa tu historial de créditos laborales y reúne tus registros médicos.
Informarte antes de solicitar ayuda puede acelerar el proceso y aumentar tus posibilidades de recibir un cheque del Seguro Social por discapacidad.
La SSA recalca que su definición es estricta, pero el programa fue creado precisamente para quienes ya no pueden trabajar por razones de salud.