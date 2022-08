¡Consigue que tus niños aprendan a comer verduras! Según las estadísticas recaudadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC , alrededor del 60% de los niños no consumen frutas y el 93% de ellos no come los suficientes vegetales en su dieta diaria, lo que sugiere una necesidad latente de enseñar a los niños a comer alimentos más variados.