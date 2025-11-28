EE. UU. ordena frenar beneficios a inmigrantes
Publicado el 11/28/2025 a las 18:50
- Recorte a beneficios fiscales
- Mayor control a remesas
- Alerta por actividades sospechosas
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció este viernes que el Gobierno reducirá los beneficios fiscales para los indocumentados y aumentará la vigilancia sobre las remesas, en cumplimiento de la orden del presidente Donald Trump de frenar la inmigración “de todos los países del tercer mundo”.
“Bajo la orden de @POTUS @realDonaldTrump, estamos trabajando para recortar los beneficios federales de los extranjeros ilegales y preservarlos para los ciudadanos de Estados Unidos”, escribió Bessent al compartir el anuncio de Trump sobre migración en X.
Recorte de beneficios fiscales a inmigrantes en EE.UU.
El secretario del Tesoro dice que Estados Unidos recortará los beneficios federales para inmigrantes indocumentados bajo la directiva de Trump
Sigue las últimas actualizaciones aquí https://t.co/ZBuQeH8BET pic.twitter.com/AagIACNGNp
— CNN en Español (@CNNEE) November 28, 2025
Según el secretario del Tesoro, la medida excluirá a inmigrantes indocumentados y a “otros extranjeros que no califiquen” de las porciones reembolsables de créditos fiscales como el crédito por ingreso del trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito de “oportunidad americana” y el crédito por aportaciones a cuentas de ahorro.
TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza con “pausar permanentemente la migración” y lanza advertencia
En la publicación original que replicó Bessent, Trump afirmó que un migrante que gana 30.000 dólares al año con su tarjeta de residente recibe “aproximadamente” 50.000 dólares anuales en beneficios para su familia.
El presidente advirtió que interrumpirá de forma permanente la migración “de todos los países del tercer mundo” después del tiroteo del miércoles, en el que un ciudadano afgano disparó contra la Guardia Nacional en Washington D.C., dejando una agente muerta y otro en estado crítico.
¿Por qué importa?
🚨 | ÚLTIMA HORA: Trump ha ordenado una alerta financiera nacional: las empresas de envío de dinero deberán reportar como “actividad sospechosa” toda transferencia transfronteriza superior a 2.000 USD realizada por inmigrantes ilegales.
Según el Tesoro, la medida busca impedir… pic.twitter.com/BZjuSayXzn
— News Day Mundo (@NewsDayMundo) November 28, 2025
Bajo esta misma línea, Bessent compartió una alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitida este viernes sobre las transferencias transfronterizas de fondos, incluidas las remesas, que sumaron más de 72.000 millones de dólares enviados desde Estados Unidos en 2024.
El aviso señaló que, aunque la mayoría de las remesas enviadas desde el país son legítimas y representan apoyo esencial para familias en el extranjero, FinCEN ha advertido previamente que actores malignos han utilizado transferencias transfronterizas de pocos dólares para facilitar o cometer financiamiento terrorista.
La alerta pidió a los negocios dedicados al envío de dinero que permanezcan “vigilantes” para detectar y reportar “actividad sospechosa”, especialmente en transferencias vinculadas a inmigrantes indocumentados, al citar riesgos relacionados con lavado de dinero y narcotráfico.
FinCEN recordó que estos negocios están obligados a reportar actividades sospechosas que involucren montos de al menos 2.000 dólares.
Lo que sigue
Bessent respaldó la postura del presidente al señalar que “si estás aquí ilegalmente, no hay lugar para ti en nuestro sistema financiero”, y calificó como explotación el uso de instituciones financieras por parte de extranjeros ilegales para mover fondos obtenidos ilícitamente.
El secretario aseguró que estas prácticas “terminarán” con las medidas anunciadas, que buscan reforzar los controles migratorios y financieros bajo la directriz del Gobierno federal.