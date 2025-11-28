EE. UU. ordena frenar beneficios a inmigrantes

Recorte a beneficios fiscales

Mayor control a remesas

Alerta por actividades sospechosas

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció este viernes que el Gobierno reducirá los beneficios fiscales para los indocumentados y aumentará la vigilancia sobre las remesas, en cumplimiento de la orden del presidente Donald Trump de frenar la inmigración “de todos los países del tercer mundo”.

“Bajo la orden de @POTUS @realDonaldTrump, estamos trabajando para recortar los beneficios federales de los extranjeros ilegales y preservarlos para los ciudadanos de Estados Unidos”, escribió Bessent al compartir el anuncio de Trump sobre migración en X.

El secretario del Tesoro dice que Estados Unidos recortará los beneficios federales para inmigrantes indocumentados bajo la directiva de Trump

Según el secretario del Tesoro, la medida excluirá a inmigrantes indocumentados y a “otros extranjeros que no califiquen” de las porciones reembolsables de créditos fiscales como el crédito por ingreso del trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito de “oportunidad americana” y el crédito por aportaciones a cuentas de ahorro.

En la publicación original que replicó Bessent, Trump afirmó que un migrante que gana 30.000 dólares al año con su tarjeta de residente recibe “aproximadamente” 50.000 dólares anuales en beneficios para su familia.

El presidente advirtió que interrumpirá de forma permanente la migración “de todos los países del tercer mundo” después del tiroteo del miércoles, en el que un ciudadano afgano disparó contra la Guardia Nacional en Washington D.C., dejando una agente muerta y otro en estado crítico.