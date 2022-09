Esto significa que nadie más que tú podrá usar tu membresía, aunque se trate de un miembro de tu familia. Sin embargo, esto no significa que tus familiares no podrán entrar a Costco, ya que cada miembro puede entrar con hasta dos personas a la tienda y añadir a un usuario más a su plan anual.

¿Mi esposo puede comprar en Costco sin membresía?

Si tu esposo no cuenta con una membresía de Costco, no podrá entrar o comprar por su cuenta en este almacén, pero sí estará capacitado para realizar compras en línea, aunque esto no siempre es recomendable, ya que los precios son más elevados para los usuarios que no presenten su número de membresía en el check out.

En caso de no haber tramitado una membresía de Costco, lo más recomendable es evitar entrar a la tienda e intentar realizar compras, ya que hacerlo podría significar una penalización al usuario principal de la credencial.