Suprema Corte pospone decisión sobre fondos del SNAP durante cierre del gobierno

Corte Suprema aplaza decisión

SNAP sigue sin financiación clara

Congreso busca acuerdo final

La Corte Suprema decidió no intervenir de inmediato en la disputa sobre la financiación de los beneficios alimentarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en medio de las tensiones por el cierre del gobierno federal.

La medida, emitida el 11 de noviembre, deja en suspenso una orden judicial que obligaba a la administración Trump a cubrir íntegramente las prestaciones durante la paralización parcial del gobierno.

El tribunal determinó que la orden de financiación quedará congelada hasta el 13 de noviembre, sin pronunciarse aún sobre los méritos legales del caso.

La jueza Ketanji Brown Jackson había suspendido previamente el plazo para la ejecución de la orden del juez de distrito John McConnell, mientras el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, revisaba el caso.

Jackson, encargada de las apelaciones de emergencia en esa región, se encontró ante una solicitud sensible: la administración buscaba revertir una decisión que favorecía a millones de beneficiarios de bajos recursos.

A pesar de la presión, Jackson expresó su desacuerdo con la mayoría del tribunal respecto a la extensión de la suspensión de los beneficios.

La jueza sostuvo que el aplazamiento prolongaba una situación de incertidumbre para familias que dependen de los cupones de alimentos.

Su postura subrayó las tensiones dentro del tribunal sobre el alcance de la intervención judicial en disputas políticas y presupuestarias.