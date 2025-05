Ben Cohen, cofundador de Ben & Jerry’s, detenido por protestar contra la guerra en Gaza

Ben Cohen, el cofundador de la famosa marca de helados Ben & Jerry’s, fue detenido este miércoles por interrumpir una audiencia en el Congreso de Estados Unidos.

Durante la comparecencia del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., Cohen protestó contra la guerra en Gaza.

En medio de la sesión, Cohen gritó: «El Congreso paga las bombas que matan a niños en Gaza».

Su acto de protesta, que refleja su activismo de izquierda, buscaba llamar la atención sobre la relación entre el financiamiento estadounidense a Israel y los recortes a programas médicos en su propio país.

I told Congress they’re killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they’re paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities’ response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM

— Ben Cohen (@YoBenCohen) May 14, 2025