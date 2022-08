“Solían estar aquí mucho antes. Solían entrar y salir”, dijo una fuente al medio de Page Six. “Sé que han estado trabajando en eso durante cuatro meses”, declaró el vecino de la pareja, Richard Dasher, de 49 años. En las imágenes que se han obtenido de la propiedad, se observa como las decoraciones continúan en el lugar donde será la ceremonia. Archivado como: Ben Affleck JLO

Entre los detalles que se han dejado saber sobre la lujosa boda, destacan que el Wedding Planer de la pareja es Colin Cowie, quien estuvo al tanto de los deseos de los famosos y, se aseguró de cumplir con cada petición de JLO. Según Page Six, la pareja llevaba planeando la celebración desde el mes de julio y que, arreglaron la propiedad de 33 hectáreas para este especial día.

Ben Affleck JLO: ¿Los famosos invitados?

Las dudas y especulaciones sobre el futuro matrimonio entre los famosos no han dejado de surgir. Entre ellas, quiénes serán los invitados al enlace matrimonial y sorpresivamente, se dio a conocer que es probable que asista Marc Anthony, el exesposo de JLO y padre de sus hijos; pero no fue el único ex invitado a la boda, sino que también se extendió la invitación a Jennifer Garner, quien declinó la invitación por trabajo en Texas, según informó el Daily Mail.

Jennifer Garner, ha "deseado" a la pareja "lo mejor" y "apoya totalmente que sus hijos estén allí", informó el Daily Mail. Según una fuente, Garner ha tenido una buena relación con la nueva esposa de su expareja y todo por el bienestar de sus tres hijos. Cuando JLO y Ben Affleck viajaron a Europa, los hijos de ambos se embarcaron en una nueva aventura.