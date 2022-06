Esa distinción pertenece a We the People, favorito por 2-1 en la línea de apuestas. Se trata de un caballo debutante en la pista de la Triple Corona, pero que podría marcar el paso en la carrera de milla y media. Sobre todo, podría lucir en caso de que llueva el sábado en el estado de Nueva York.

El tercer puesto fue para Skippylongstocking. Pletcher había ganado Belmont Stakes en otras tres ocasiones, con Rags to Riches en 2007, Palace Malice en 2013 y Tapwrit en 2017. Mo Donegal terminó siendo el favorito en las apuestas con 5-2. We the People, un caballo temible sobre el fango, abrió con 2-1 en medio de un pronóstico de lluvia . Sin embargo, se desplomó a 7-2 a la hora de la carrera , cuando no llegó la lluvia.

Montado por el boricua Irad Ortiz, Mo Donegal finalizó primero hoy en la carrera Belmont Stakes, seguido por la potranca Nest, con lo que el entrenador Todd Pletcher hizo el 1-2. Fue la sexta victoria de Pletcher en carreras de la Triple Corona, de acuerdo con información de The Associated Press . Mo Donegal recorrió la pista de milla y media en 2 minutos, 28,28 segundos.

Creían que había pocas posibilidades de vencer a We the People en Belmont Stakes

El mes pasado, sobre el fango, We the People logró la victoria en la Peter Pan Stakes realizada en Belmont Stakes. Y el entrenador Mark Casse considera que hay pocas posibilidades de vencer a We the People: “Todos vamos a estar corriendo por el segundo lugar, incluso el ganador del Derby”, dijo Casse, quien participaría en Belmont con Golden Glider, ubicado en un segundo lugar distante respecto de We the People en la Peter Pan del 14 de mayo.

Rich Strike rebasó a sus 19 rivales de manera asombrosa el 7 de mayo, para dar la segunda mayor sorpresa en la historia del Derby de Kentucky. Para que ello ocurriera, múltiples factores debieron conjuntarse: Un buen entrenamiento en Churchill Downs durante la semana previa, el retiro de Ethereal Road para que Rich Strike pudiera correr, un buen ritmo, un viaje perfecto y el tipo de aceleración que nunca antes había mostrado en una carrera.