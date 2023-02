Bellakath reacciona al comentario de una usuaria y causa indignación

La reguetonera decidió responder a uno de los comentarios, hecho por una ‘fan’ en donde le dedicó el siguiente mensaje: “Si me gusta tu música pero para un Super Bowl la neta no creo”, por lo cual la mexicana decidió no quedarse callada y responderle: “Tú no decides”.

Inmediatamente, la reacción de la cantante causó gran indignación en las personas, por lo cual le respondieron de ésta manera: “Eso, no dejes de soñar, nunca dejes de soñar. O sea no va a pasar, ni en 3 milenios, pero tu no dejes de soñar”, aseguró un usuario. Archivado como: Bellakath en el Super Bowl