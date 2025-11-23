¡El encuentro que todos esperaban! Belinda y Cazzu sorprenden al posar juntas durante gala en CDMX

Belinda y Cazzu juntas

Mensaje poderoso de Belinda

Historia compartida con Nodal

El encuentro que muchos seguidores esperaban finalmente ocurrió cuando Belinda y Cazzu coincidieron en una gala en la Ciudad de México organizada por la revista GQ.

La reunión tuvo lugar la noche del 20 de noviembre, donde ambas artistas se encontraron entre flashes, invitados y la atención del público.

A pesar de que sus nombres habían sido relacionados durante años, esta fue la primera vez que convivieron frente a cámaras.

La intérprete española compartió en redes varias imágenes donde aparece sonriendo junto a la argentina.

Una reunión inesperada pero celebrada

El breve intercambio quedó captado también en un video de la publirrelacionista Danna Vázquez, en el que se observa a ambas conversando unos segundos.

La reacción en redes fue inmediata, pues pocos imaginaban ver juntas a las dos cantantes que, en distintos momentos, fueron parejas de Christian Nodal.

El ambiente entre ellas, sin embargo, fue cordial y relajado, dejando atrás cualquier especulación sobre rivalidades.

Las fotografías mostraron una convivencia natural, animada y sin rastros de tensión entre las artistas.