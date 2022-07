¿Pero qué fue de Belinda? La originaria de España, no se ha mostrado con ningún otro otro hombre, solo se le ha visto enfocada en su música, hace unas semanas se presentó en México, en donde hizo bailar a todos los espectadores con sus canciones. Ahora, ha sorprendido con sus publicaciones en redes sociales.

Incluso en una grabación compartida por la ex de Christian Nodal, se puede ver al intérprete del Joker en la película del "Escuadrón Suicida", hablando español. Debido a que una compañera se encuentra escalando, el actor le comienza a decir "eso mamon…".

¿Algo más que amigos?

Hace unos meses, y luego de que se especulara sobre los tatuajes que las exparejas suelen hacerse en su honor, Leto reveló que él no tendría problemas en realizarse algo con el nombre de Belinda y hasta declaró que le tiene una gran admiración, de acuerdo con El Universal.

"Son grandes amigos, desde hace años. Ese es un estilo de vida, cosa que su ex no entiende a sus 23 años", "Ellos ya llevan toda una vida conociéndose su amor es muy puro y leal y que bueno que sigan en contacto", "Son amigos desde años y me alegra que sigan en contacto", fueron algunos comentarios.