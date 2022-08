¡LUCE IRRECONOCIBLE! Belinda demostró una vez más a sus fanáticos que cualquier cambio de look le queda perfecto y es que en la nueva portada de revista que protagonizó, dejó a más de una persona con la boca abierta. Con una melena muy corta y cejas rubias, la intérprete de “Luz sin gravedad” robó los corazones de sus fanáticos, quienes no dudaron en enviarle más de un halago.

Y por si fuera poco, sus fanáticos no dudaron en alabar su nuevo cambio de look y resaltar lo “bella” que estaba en las imágenes que le tomaron para la revista. En general, los internautas expresaron en los comentarios que la nueva imagen de la princesa del pop en español, le quedó de maravilla y que demuestra una nueva faceta en su vida.

Belinda cambio de look: ¿La comparan con Cazzu?

Pero, aunque los buenos comentarios no faltaron para Belinda, no faltó quien la comparó con la nueva novia de Nodal, Cazzu. La cantante de reggaetón, lució una cabellera rosa y rapada para su nuevo video “De Pari”, donde lució un estilo similar al que portó Belinda en la portada de la revista “Skin” de Prensa Danna.

“¿Dónde he visto ese estilo antes?”, preguntó un internauta causando el debate en redes sociales. “La nena trampa”, “Es demasiado obvio, aunque digan que no jajaja”, “Quien no conoce a Belinda no sabe que ella es extravagante, pero con un estilo chic, no ñero, ni callejero”, declararon en redes sociales. Y ustedes, ¿creen que Belinda ‘copió’ el estilo de Cazzu? Archivado como: Belinda cambio de look