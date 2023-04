Belinda ‘rompe el silencio’ tras saberse que su ex Nodal será papá

La cantante no ha perdido la oportunidad de hacer acto de presencia en sus redes sociales luego del anuncio y con un par de publicaciones, ha dado un mensaje según lo destacan sus seguidores. Y es que mientras en Instagram publicaba unas simples fotos, en TikTok ¿lanzaba un mensaje oculto? Archivo: Belinda ‘rompe el silencio’

Belinda ‘rompe el silencio’ luego de que la noticia de que Christian Nodal será padre junto a su nueva pareja, la también cantante Cazzu. Y es que mediante sus redes sociales, no ha perdido la oportunidad de realizar unas cuantas publicaciones que han puesto a pensar a sus seguidores.

¿La cantante lanza indirecta para Nodal?

Belinda ‘rompe el silencio’. La cantante se dejó ver contenta en su cuenta de Instagram luciendo un atuendo relajado, mientras que en sucenta de TikTok apareció bailando al ritmo de una canción de Beyoncé llamada ‘Armani’. La cantante se puede ver en el marco de una puerta disfrutando de la música.

Sin embargo, lo que llama la atención es el significado de la parte especifica de la canción que decidió usar para su baile. Y es que la letra dice: “No necesito un anillo y mis chicas no necesitan nada, porque he pasado por el infierno y he vuelto, escucha cantar al luchador” Archivo: Belinda ‘rompe el silencio’