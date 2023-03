La ‘Princesa del pop’ responde a los halagos de Cazzu

Belinda habla por primera vez de la nueva novia de Christian Nodal

¿Qué opina la cantante sobre la rapera? ¡Aquí los detalles!

Belinda rompe el silencio sobre Cazzu: El pasado fin de semana, Belinda tuvo una presentación en Irapuato, Guanajuato, en donde ofreció un concierto espectacular que llenó todo el recinto. Sin embargo las cosas se salieron de control luego de que un fanático lograra subir al escenario y abrazara a Belinda sin soltarla en ningún momento.

La cantante sufrió un dolor en la espalda que aunque no fue grave, fue a consecuencia del fanático que no la dejaba ir. Pero ahora, yendo de regreso y tras sus presentaciones, la cantante fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México y la prensa la cuestionó sobre diversos temas, entre ellos las declaraciones que Cazzu, novia de Nodal hizo sobre ella recientemente.

¿Qué fue lo que Cazzu dijo sobre Belinda?

Luego de que la relación entre Belinda y el cantante Christian Nodal terminara, él casi de forma inmediata conoció a la rapera argentina Cazzu y hasta el momento siguen juntos, incluso se rumora que su nueva novia está embarazada. A través del programa ‘Siéntese Quien Pueda’ Cazzu respondió a lo que piensa sobre ‘Belipop’.

“Me encantan las canciones que realizó con Los Ángeles Azules y muchas de sus discografías, así que la gente puede a pensar y decir muchas cosas pero yo valoro mucho su arte y nada, le tengo muchísimo respeto”, además respondió a las comparaciones que reciben: “No sé ¿quién me compara? Me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”, señaló la trapera.