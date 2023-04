¿La mexicana-española tuvo malos comentarios para Cazzu y Christian Nodal?

En una entrevista para el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, se puede ver cómo Belinda en uno de sus conciertos atendió a sus fanáticos llevándoles alimentos y bebidas por esperar tanto tiempo bajo el sol para verla, lo que fue catalogado como un buen gesto por la audiencia, pero la prensa no perdió la oportunidad para interceptarla.

Y le soltaron rápidamente la pregunta obligada: ¿qué opina sobre la noticia de que su ex Christian Nodal y su novia Cazzu se convertirán en papás? Belinda respondió sin dudar: “Un bebé es una gran bendición, les pido por favor que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo por qué hablar de nadie…”, precisó.