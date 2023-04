¿Belinda le tira indirecta a Nodal?: Decide mostrar su espectacular figura y dejar algo en claro…

Por otro lado, la indirecta de la que te hablamos fue por medio de su cuenta oficial de TikTok, en donde la intérprete de ‘Luz Sin Gravedad’ publicó un video posando con la misma ropa que traía en sus publicaciones que hizo en Instagram, sin embargo dio un mensaje bastante llamativo.

Muchos piensan que se trata de una indirecta hacia su ex, pues Belinda se subió la sudadera y mostró su perfecto abdomen y bailando un tema de Beyonce en donde habla de despecho, pero no solamente eso, si no que refleja ser una mujer empoderada que no necesita de un anillo en mano.