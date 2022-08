Tras anunciar el término de su relación, en redes sociales y algunos medios de comunicación comenzaron a correr varios rumores, no obstante, hasta el día de hoy, Belinda y Nodal no han querido dar detalles de esto. Ahora, la teoría de que la cantante de “Amor a primera vista” le fue infiel al intérprete de regional ha tomado fuerza.

¿Nodal llora por la infidelidad de Belinda?

“Es que estoy esperando que me digas, que también lloras a escondidas. Que sí tienes corazón. Que también te marcó la despedida”, se escucha en los primeras líneas. “Pero quién me quita este dolor, que va mucho más allá de ti. Porque tú sólo me fuiste infiel, pero yo me traicioné a mí”, canta el intérprete de regional mexicano.

Christian Nodal se ha caracterizado por relatar algunas de sus experiencias amorosas en sus temas musicales, por lo que los fanáticos lo han relacionado con su más reciente “truene” con la ex estrella infantil. PARA VER VIDEO DE LA LETRA DE LA CANCIÓN DE NODAL DE CLICK AQUÍ ARCHIVADO DE: Belinda engañó a Nodal