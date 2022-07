La ex de Christian Nodal ha estado metida en mucha polémica desde que terminaron al igual que el cantante de regional mexicano. A poco tiempo de anunciar el fin de su compromiso la cantante fue vista en España promocionando una serie en la que participa, aunque muchos creyeron que se quería alejar de su ex.

¿Qué fue lo que dijo Belinda?

“¿Cuántos días has estado sin ducharte?”, fue la pregunta que le hizo la entrevista ahora a Belinda conocida como la princesa del pop latino y su respuesta fue lo que sorprendió a sus seguidores tanto en España como en México y Latinoamérica. Aunque algunos también se rieron de ella.

Belinda respondió: “Tres máximo, pero no me gusta estar sin ducharme”. De inmediato la cantante de luz sin gravedad trató de arreglar la situación ya que como mencionó que no le gusta estar tantos días sin asearse. Pero eso no la salvo de los comentarios de burla que recibió. VER VIDEO AQUÍ ARCHIVADO DE: Belinda días sin ducharse