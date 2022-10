Inusual es la palabra que define el nuevo look de Belinda, pues por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, la ex de Christian Nodal subió una foto con su excéntrico nuevo look, apareciendo completamente calva , lo cual llamó la atención de millones de personas.

Sin embargo, esta gran sorpresa parece ser simplemente superficial y con ayuda de un estilista profesional, pese a esto, las críticas y comentarios chistosos no se hicieron esperar y expresaron cosas como: "¿A donde tan peinada?", "Cuando le digo al peluquero que solo las puntas", "Está cerrando ciclos", "Está greñuda". Hubo muchas personas que resaltaron la belleza de la cantante, hasta diciendo que a ella cualquier look, le queda bien. "Belinda se ve hermosa hasta pelona", "Hasta pelona es super linda", "Ella puede hacer lo que quiera porque todo le queda", entre otros.

“A ti se te reza”

Luego del rezo de Belinda, el cual, se hizo tendencia en redes sociales, los fans y todas las personas la han estado llamando últimamente ‘Reina’, ‘Diosa’ entre otros denominadores de este tipo: “Ya hasta te prendí una veladora”, “A ti se te reza diosa”, “Santa Belinda”, entre muchos otros.

Y es que por si no te has enterado, en un reciente concierto en México, la ex de Christian Nodal y de Lupillo Rivera, hizo lo más inesperado en plena presentación y decidió dar una cachetada con guante blanco a la gente que la criticaba y decía que Belinda había hecho algún tipo de 'amarre' para que todos sus ex novios se tatuaran su nombre.