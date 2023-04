La compañía confirmó el estado en que se encuentran

Ante el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey presentaron la solicitud

Aseguraron que será una liquidación ordenada ¡SE DECLARAN EN QUIEBRA! La compañía de Bed Bad & Beyond, informaron que se encuentran pasando por un estado delicado económico y reporto al Tribunal de Distrito de Nueva Jersey que se declaran formalmente en bancarrota. A través de un comunicado de prensa, la administración confirmó que será una “liquidación ordenada”. Esta noticia surgió después de un año de despidos y cierre de tiendas alrededor de Estados Unidos, dando paso a un sistema de compras en línea, que seguirá dando sus servicios a pesar de la situación que enfrentan actualmente. Además, se confirmó que las tiendas que aún están abiertas seguirán atendiendo a sus clientes habituales, sin ningún cambio. COMIENZA EL FIN DE BED BATH & BEYOND A un año del comienzo del declive de la compañía Bed Bath & Beyond Inc., se confirmó que oficialmente presentaron una solicitud para declararse en quiebra. De acuerdo con el comunicado que ofreció, hay más de 73 deudores afiliados quienes dieron su petición voluntaria al Tribunal de Distrito de Nueva Jersey, para efectuarse el proceso. “El 23 de abril de 2023, Bed Bath & Beyond Inc. y 73 deudores afiliados (colectivamente, los “Deudores”) presentaron cada uno una petición voluntaria de reparación bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de New Jersey”, reportó el comunicado de Bed Bath & Beyond.

¿Qué pasará con la compañía? De acuerdo con la información de la agencia The Associated Press, se indicó que la asediada cadena de artículos para el hogar hizo la presentación el domingo en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Nueva Jersey, enumerando sus activos y pasivos estimados en el rango de $1 mil millones y $ 10 mil millones. La medida se produce después de que la compañía no pudo asegurar los fondos para mantenerse a flote. Por ello, a través del sitio oficial de Bed Bath & Beyond informaron a sus clientes sobre la decisión que tomaron los afiliados y la compañía de declararse en bancarrota. En la página web, al inicio aparece la siguiente leyenda declarando a sus clientes sobre la situación: “Gracias a todos nuestros fieles clientes. Hemos tomado la difícil decisión de comenzar a liquidar nuestras operaciones”.

Bed Bath Beyond bancarrota: ¿Qué sigue para la empresa? En un comunicado, la compañía, con sede en Union, Nueva Jersey, dijo que voluntariamente hizo la presentación “para implementar una liquidación ordenada de sus negocios mientras realiza un proceso de marketing limitado para solicitar interés en una o más ventas de algunos o todos sus activos”, reveló AP. Además, dieron a conocer qué sucederá con el proceso legal. “Aún no se ha fijado una audiencia sobre las Mociones del Primer Día de los Deudores. Este sitio web se actualizará con la fecha y la hora de la audiencia del primer día tan pronto como se programe”, señaló Bed Bath & Beyond. Por el momento, la tienda comenzó a hacer descuentos a través de su página web. Archivado como: Bed Bath Beyond bancarrota

Bed Bath Beyond bancarrota: ¿Comienzan las ofertas? La firma dijo que sus tiendas y sitios web 360 Bed Bath & Beyond y 120 Buy Buy Baby permanecerán abiertos y continuarán sirviendo a los clientes mientras “comienza sus esfuerzos para efectuar el cierre de sus tiendas minoristas”. La compañía dijo que también tiene la intención de mantener los compromisos con los clientes, empleados y socios, informó The Associated Press. Bed Bath & Beyond, pasó por duros momentos desde hace un año, cuando confirmaron los problemas económicos por los que se estaban enfrentando e inclusive, un proceso legal del cual tenían esperanzas de ganar. Pero, a raíz de la muerte de su CEO, Gustavo Arnal, el cierre de las tiendas se hizo prominente y salió a la luz las dificultades que estaban enfrentando. Archivado como: Bed Bath Beyond bancarrota

