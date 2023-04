“Si bien su membresía no es elegible para un reembolso, puede continuar disfrutando de sus beneficios de membresía antes de que comiencen las ventas de cierre de nuestra tienda el 26 de abril de 2023”, detalló la página de Bed Bath & Beyond. Al momento, destacaron que seguirán las tiendas abiertas y en línea.

"Esperamos que los clientes puedan usar tarjetas de regalo hasta el 8 de mayo de 2023", declaró la página. En cuestión de los puntos que tienen los clientes frecuentes, se instó que "esperamos que los clientes puedan canjear créditos de mercadería hasta el 15 de mayo de 2023", detalló Bed Bath &Beyond.

Bed Bath Beyond cupones: ¿Qué ocurrió con la compañía?

Por medio de un comunicado de prensa, se informó que a partir de 23 de abril comenzó el proceso legal para declararse en bancarrota. La compañía declaró alrededor de 73 afiliados están en ese expediente. The Associated Press, declaró que la asediada cadena de artículos para el hogar hizo la presentación el domingo en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Nueva Jersey.

El 23 de abril de 2023, Bed Bath & Beyond Inc. y 73 deudores afiliados (colectivamente, los "Deudores") presentaron cada uno una petición voluntaria de reparación bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de New Jersey", reportó el comunicado de Bed Bath & Beyond.