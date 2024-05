La ‘Bebeshita’ exintegrante de La Casa de los Famosos hace fuertes declaraciones sobre Lupillo Rivera

Aunque llegó a la final como uno de los contendientes más fuertes, terminó en tercer lugar. Aunque, la Bebeshita, ha dejado claro que no merecía el triunfo.

“No. Lupillo Rivera no se merecía ganar ‘La Casa de los Famosos’, por supuesto que no”, afirmó Bebeshita a los medios de comunicación.

Pues la reconocida influencer señaló que Lupillo no debía de haber llegado a la final del popular reality de Telemundo.

Declaraciones de Bebeshita sobre Lupillo

“Creo que se lo merecía más Maripily porque sufrió mucho; le hicieron mucho bullying todos”, afirmó la reconocida influencer.

“A mí me hizo bullying y por ella me sacaron, pero Lupillo es malo. Tanto (ser) malo, malo, malo no se merecía ganar”, concluyó con determinación.

Respecto al misterioso aceite que Lupillo Rivera llevaba, Bebeshita duda que sea algo religioso. Incluso, mencionó que Doña Rosa lo desmintió al respecto.

“Nunca me echó ese aceite”, dijo Bebeshita. “Un día lo dejó en la mesa y me lo quería robar. ¿Qué hubiera pasado si me lo hubiera robado?”, dijo Daniela Alexis.